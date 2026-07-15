Der Chemieriese BASF hat seine Eckdaten für das zweite Quartal veröffentlicht. Demnach stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro. Der Anstieg gegenüber dem zweiten Quartal 2025 war vor allem auf höhere Preise mit einem positiven Effekt von elf Prozent sowie auf gestiegene Absatzmengen mit einem Plus von sieben Prozent zurückzuführen.Negative Währungs- und Portfolioeffekte von jeweils ein Prozent wirkten dem teilweise entgegen. Analysten hatten laut Vara für das zweite Quartal 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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