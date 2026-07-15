Viel Wind und Sonne haben die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im ersten Halbjahr 2026 gesteigert. Im Wärmesektor heizen immer mehr Wärmepumpen, aber auch Solarthermie hat zugelegt. Im Verkehrssektor nehmen Biokraftstoffe und Elektroantriebe zu. Das Umweltbundesamt (UBA) hat neue Zahlen für erneuerbare Energien in Deutschland veröffentlicht. Die Daten stammen von der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat). Demnach stammten rund sechs Prozent mehr Strom aus Wind-, Wasser-, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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