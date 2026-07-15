Bereits am Vortag ging es bei der Aktie von Evotec heftig nach unten. Eine Umsatz- und Gewinnwarnung sorgte für lange Gesichter am Markt. Das Papier rutschte unter die Marke von vier Euro und markierte ein neues Zehnjahrestief. Und der Ausverkauf geht auch am heutigen Mittwoch weiter. Hier belastet zudem eine Abstufung durch die Analysten von TD Cowen.• Evotec steht erneut massiv unter Druck: Nach der Umsatz- und Gewinnwarnung vom Wochenstart setzt sich der Ausverkauf am Mittwoch fort.• Die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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