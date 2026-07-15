Die Bayer-Aktie bleibt nach der vorherigen Rally im Konsolidierungsmodus. Seit dem letzten Reaktionshoch bei 53,92 € laufen Gewinnmitnahmen, die den Titel während des heutigen Handels mittlerweile knapp unter die wichtige Marke von 48,67 € gedrückt haben. Noch ist damit kein großer Schaden entstanden, doch ein nachhaltiger Tagesschluss darunter könnte die Korrektur nochmals ausdehnen. Rally braucht neue Käufer Nach dem starken Kursschub der vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de