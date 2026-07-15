Magdeburg - Die CDU mobilisiert ihre bundesweit rund 350.000 Mitglieder für den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf ein internes Schreiben der Parteizentrale.



Der bislang beispiellose Aufruf aus dem Konrad-Adenauer-Haus zielt vor allem darauf ab, mit einem intensiven Haustürwahlkampf in Sachsen-Anhalt den Vorsprung der AfD in den Umfragen aufzuholen.



"Sorgen Sie gemeinsam mit anderen Freiwilligen dafür, dass die CDU stark abschneidet", appellierte das Team von Generalsekretär Carsten Linnemann und seiner Stellvertreterin Christina Stumpp laut "Spiegel" an die Mitglieder. "Unterstützen Sie im Wahlkampfbus, vor Ort in den Wahlkampfzentralen oder bei Aktionen in den Regionen." Es sei jede helfende Hand wichtig, ob Student in den Semesterferien, Rentner oder Berufstätiger im Urlaub.



Teil der Kampagne ist auch ein Flugblatt. Darin umreißt die Parteizentrale, was die Mitglieder erwartet. Je drei Freiwillige aus einem Landesverband sollen in Sachsen-Anhalt gemeinsam Klinken putzen. Ein Führerschein der Klasse B für die Fahrt und Betreuung eines Bullis sei wünschenswert, schreibt das Konrad-Adenauer-Haus. Idealerweise sollen die CDU-Mitglieder einen Block von zwei Wochen übernehmen, aber auch eine Woche Wahlkampfeinsatz sei möglich.



In dieser Zeit sollen die Mitglieder Wahlkampfstände aufbauen, Veranstaltungen koordinieren, Flugblätter verteilen und an Haustüren klingeln. Es gehe darum, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.





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