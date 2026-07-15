Bohrprogramm abgeschlossen: Goldprojekt Ressourcen-Upgrade

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Kalamazoo Resources hat das Ressourcendefinitionsprogramm bei Mt Olympus abgeschlossen. 72 Bohrungen über 13.726 Meter verdichten das Bild der Goldlagerstätte. Für fast die Hälfte des Programms liegen Analysen vor. Die jüngsten Ergebnisse bestätigten laut Unternehmen breite und teils hochgradige Goldzonen innerhalb des geplanten Tagebaus. Besonders hervorgehoben werde Bohrung KARC0176 mit 31 Metern zu 5,2 Gramm Gold je Tonne ab 49 Metern. Darin lägen 15 Meter zu 7,5 Gramm Gold je Tonne ab 53 Metern.

Kalamazoo Resources hat das Ressourcendefinitionsprogramm bei Mt Olympus abgeschlossen. 72 Bohrungen über 13.726 Meter verdichten das Bild der Goldlagerstätte. Für fast die Hälfte des Programms liegen Analysen vor. Die jüngsten Ergebnisse bestätigten laut Unternehmen breite und teils hochgradige Goldzonen innerhalb des geplanten Tagebaus. Besonders hervorgehoben werde Bohrung KARC0176 mit 31 Metern zu 5,2 Gramm Gold je Tonne ab 49 Metern. Darin lägen 15 Meter zu 7,5 Gramm Gold je Tonne ab 53 Metern.

Dichteres Bohrnetz stärkt Datenbasis

Das Unternehmen habe den Abstand zwischen wichtigen Bohrpunkten auf etwa 20 mal 20 Meter verringert. Dadurch lasse sich genauer erkennen, wie sich goldhaltige Bereiche zwischen den Bohrungen fortsetzten. Kalamazoo erklärte, ein Teil der bislang als Inferred, also vermutet, eingestuften Mineralressourcen könne dadurch in die Kategorie Indicated, also angezeigt, überführt werden. Eine angezeigte Ressource beruhe auf dichteren und verlässlicheren Daten. Sie könne die spätere Minenplanung erleichtern und die Grundlage für eine mögliche Berechnung von Erzreserven verbessern.