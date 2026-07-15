© Foto: Josef Kube - picture alliance / imageBROKER.comJohnson & Johnson steigert Umsatz und Gewinn je Aktie im zweiten Quartal und hebt die Jahresprognose an. Die Marke von 100 Milliarden US-Dollar rückt näher.Johnson & Johnson ist mit Rückenwind ins zweite Halbjahr gestartet. Der US-Gesundheitskonzern steigerte den Umsatz im zweiten Quartal um 6,6 Prozent auf 25,3 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig hob das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2026 an. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des Konzerns hervor. Der verwässerte Gewinn je Aktie lag bei 2,27 US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 2,90 US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn stieg auf 7,1 Milliarden US-Dollar nach 6,7 Milliarden US-Dollar im …
Enthaltene Werte: US4781601046Den vollständigen Artikel lesen
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