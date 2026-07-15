Der Stecker-PV-Speicher Sigenmate 2700 Ultra ist ein Plug-and-Play-Batteriespeichersystem mit vielseitigen Leistungsoptionen. Er kann 3.600 Watt Leistung über zwei integrierte Steckdosen liefern. Im Netzbetrieb ist die Leistung auf 800 Watt begrenzt. Der chinesische Batteriespeicherspezialist Sigenergy hat einen Stecker-PV-Speicher herausgebracht. Der Sigenmate 2700 Ultra ist ein KI-gestütztes Plug-and-Play-Energiesystem und eignet sich sowohl für den Einsatz im Haus als auch im Außenbereich. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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