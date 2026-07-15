London - Warme Worte zum Abschied, Witze über die Rechtspopulisten und viel Fussball: Der scheidende britische Premierminister Keir Starmer hat eine sehr harmonische - und deshalb aussergewöhnliche - letzte Fragestunde im Parlament erlebt. Im House of Commons, in dem sich die Parteivertreter gegenseitig meist scharf kritisieren, sagte der 63-Jährige: «Dies ist das Ende meines politischen Weges.» Er übergebe das Land in einem besseren Zustand. Am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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