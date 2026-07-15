Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat auch im Juni 2026 etwas weniger Übernachtungen verzeichnet. Der Rückgang ist vor allem auf die schwächere Nachfrage aus dem Ausland zurückzuführen. Die Zahl der Logiernächte sank im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Bei den ausländischen Gästen waren es 4,4 Prozent weniger, bei den inländischen Gästen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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