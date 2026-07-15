Die IBM-Aktie erlebte am Dienstag einen rabenschwarzen Handelstag und brach zeitweise um rund -28% ein. Am Mittwoch stabilisiert sich der Kurs wieder und notiert aktuell bei 193 €. Auslöser waren Quartalszahlen, die die hohen Erwartungen des Marktes verfehlten. Doch ist der Kursrückgang tatsächlich gerechtfertigt und wie sollten Anleger jetzt reagieren? Quartalszahlen enttäuschen die Börse Nach einem starken ersten Quartal verlief das zweite Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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