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Asset Standard
15.07.2026 15:30 Uhr
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Matthias Jörss (SALytic Invest): Halbjahresbericht und Perspektiven

14.07.2026 -

Zwischen KI-Euphorie und Ölpreisschock

In unserem Halbjahresbericht nehmen wir die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten und das gesamtwirtschaftliche Umfeld unter die Lupe und geben einen Ausblick auf die kommenden Monate.

Das erste Halbjahr 2026 war geprägt von gegensätzlichen Entwicklungen: Die anhaltende KI-Euphorie stützte die Aktienmärkte, während der Iran-Krieg Rohstoffpreise, Inflation und Zinsen in die Höhe trieb. Der Goldpreis erreichte neue Rekordstände, musste in der Folge jedoch einen spürbaren Dämpfer hinnehmen. In diesem Umfeld hat sich unsere frühzeitige Positionierung in ausgewählten Regionen und Sektoren ausgezahlt. Gleichzeitig blieben unsere Portfolios resilient gegenüber überraschenden Entwicklungen. Auf diese Weise konnten wir erneut gute Anlageergebnisse für unsere Kunden erzielen.

Unsere Einschätzungen zum Börsengeschehen in der zweiten Jahreshälfte lesen Sie in unserem ausführlichen Kapitalmarktbericht:

SALytic Invest Halbjahresbericht und Perspektiven 2026

© 2026 Asset Standard
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.