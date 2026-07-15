Matthias Jörss (SALytic Invest): Halbjahresbericht und Perspektiven

14.07.2026 -

Zwischen KI-Euphorie und Ölpreisschock

In unserem Halbjahresbericht nehmen wir die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten und das gesamtwirtschaftliche Umfeld unter die Lupe und geben einen Ausblick auf die kommenden Monate.

Das erste Halbjahr 2026 war geprägt von gegensätzlichen Entwicklungen: Die anhaltende KI-Euphorie stützte die Aktienmärkte, während der Iran-Krieg Rohstoffpreise, Inflation und Zinsen in die Höhe trieb. Der Goldpreis erreichte neue Rekordstände, musste in der Folge jedoch einen spürbaren Dämpfer hinnehmen. In diesem Umfeld hat sich unsere frühzeitige Positionierung in ausgewählten Regionen und Sektoren ausgezahlt. Gleichzeitig blieben unsere Portfolios resilient gegenüber überraschenden Entwicklungen. Auf diese Weise konnten wir erneut gute Anlageergebnisse für unsere Kunden erzielen.

Unsere Einschätzungen zum Börsengeschehen in der zweiten Jahreshälfte lesen Sie in unserem ausführlichen Kapitalmarktbericht: