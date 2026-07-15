ASML startet mit soliden Zahlen in das zweite Halbjahr

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Der Chipausrüster meldet für das zweite Quartal höhere Erlöse und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr leicht an.



ASML ist mit einem insgesamt robusten Quartalsbericht in den Tag gestartet. Nach Angaben des Unternehmens lag der Umsatz im zweiten Quartal bei rund 9,3 Milliarden Euro, der Nettogewinn bei etwa 2,9 Milliarden Euro. Die Bruttomarge erreichte ungefähr 54 Prozent. Damit lagen zentrale Kennzahlen laut ASML über der von ihnen zuvor in Aussicht gestellten Spanne. Als wichtiger Treiber wurde vor allem das Geschäft rund um die installierte Basis, also Service- und Upgrade-Erlöse, genannt.





Auch der Blick nach vorn fällt zum aktuellen Zeitpunkt etwas zuversichtlicher aus. Für das dritte Quartal stellt ASML einen Umsatz von etwa 11 bis 12 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von rund 55 bis 57 Prozent in Aussicht. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit Erlösen von ungefähr 43 bis 45 Milliarden Euro und damit etwas höher als bislang. Begründet wird das unter anderem mit anhaltenden Investitionen in KI-bezogene Halbleiterkapazitäten und einer weiterhin hohen Nachfrage nach fortschrittlichen Logik- und Speicherchips.



Gleichzeitig bleibt der Ausblick an Rahmenbedingungen geknüpft. ASML verweist in den Begleitunterlagen weiterhin auf Unsicherheiten, etwa mit Blick auf Nachfrageverläufe, Lieferketten und geopolitische Entwicklungen.





















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Quelle: HSBC









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