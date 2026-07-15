EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
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Mutares verkauft Redo Oy an die Invex Group
München/Helsinki, 15. Juli 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat Redo Oy, einen finnischen Anbieter von Schadensanierungsdienstleistungen, an die Invex Group verkauft. Die Invex Group ist ein norwegischer Industrieinvestor und Eigentümer von Recover, der in Skandinavien im Bereich Sanierungs- und Restaurierungsdienstleistungen tätig ist. Die Transaktion bietet Redo ein starkes strategisches Zuhause und Zugang zu einer breiteren nordischen Plattform, die die weitere Entwicklung und das zukünftige Wachstum des Unternehmens unterstützt.
Redo zählt zu den führenden finnischen Anbietern für Schadenmanagement und Immobiliensanierung. Das Unternehmen bietet Begutachtung, Abriss, Trocknung und Wiederherstellung bei Wasser-, Feuer-, Feuchtigkeits- und Geruchsschäden an. Mit rund 250 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund EUR 25 Mio. im Jahr 2025 verfügt Redo über ein landesweites Netzwerk von mehr als 20 Standorten. Dadurch kann das Unternehmen rund 80 % der finnischen Bevölkerung innerhalb einer Stunde erreichen.
Seit der Übernahme durch Mutares im Jahr 2023 hat Redo ein umfassendes Transformations- und Optimierungsprogramm durchlaufen. Der nun erfolgte Verkauf an einen strategischen Käufer spiegelt die industrielle Attraktivität und das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens wider.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Wir freuen uns, mit der Invex Group den richtigen langfristigen Eigentümer für Redo gefunden zu haben. Ihre starke Präsenz im nordischen Raum und ihre Branchenexpertise bieten eine hervorragende Plattform für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Wir danken dem Managementteam und den Mitarbeitenden für ihren Einsatz während der Zeit von Redo im Mutares-Portfolio und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute."
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
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15.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200NWMO6NLQFSCU64
|EQS News ID:
|2366408
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