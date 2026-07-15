New York - Die US-Aktienmärkte sind am Mittwoch etwas höher in den Handel gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 52.713 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 7.569 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,1 Prozent auf 29.608 Zähler. In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise merklich verlangsamt. Bereits am Dienstag hatten die Verbraucherpreise die gleiche Tendenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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