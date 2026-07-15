China schwächelt, die Marge bleibt vage, und trotzdem hält eine Großbank an ihrem ambitionierten Kursziel fest. Was hinter der Zuversicht für Mercedes-Benz steckt und wo es für den Autobauer noch hakt. Trotz schwacher China-Zahlen traut HSBC der Mercedes-Benz-Aktie weiterhin ein Kurspotenzial von fast 47 Prozent zu. Die Analysten um Michael Tyndall bestätigten ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 65 Euro, das Papier notiert aktuell bei rund 44 Euro. Grundlage ist ein Ausblick auf die noch nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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