Zug - Bitcoin Suisse, Anbieter von Krypto-Finanzdienstleistungen in der Schweiz, weitet seine Aktivitäten auf den deutschen Markt aus. Möglich wird dies durch die MiCAR-Lizenz der Bitcoin Suisse (Europe) AG, die damit regulierte Krypto-Dienstleistungen durch Passporting grundsätzlich im gesamten EWR anbieten kann. Für bestehende und neue Kunden bedeutet der Markteintritt vor allem einfachen Zugang zu regulierten, institutionellen Krypto-Dienstleistungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab