Zürich - Mit dem Hospitality Venture Club (HVC) feiert am 3. September 2026 ein europaweit einzigartiges Format seine Premiere in Zürich. Als neue Initiative des Swiss Hospitality Investment Club (SHIC) bringt der HVC innovative Hospitality-Startups mit Investoren, Unternehmern und führenden Entscheidungsträgern der Branche zusammen. Ziel ist es, zukunftsweisenden Geschäftsideen eine Bühne zu geben und die nächste Generation von Hospitality-Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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