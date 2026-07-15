Seine Untertanen zahlen keine Steuern, Kritik an ihm ist dafür praktisch verboten. Sultan Hassanal Bolkiah vereint märchenhaften Reichtum und uneingeschränkte Macht. Jetzt feiert Brunei seinen Monarchen tagelang. Vergoldete Kuppeln, Tausende Luxusautos und ein Palast, der grösser ist als manches Dorf: Kaum ein Herrscher verkörpert märchenhaften Reichtum so sehr wie Sultan Hassanal Bolkiah von Brunei. Seit fast sechs Jahrzehnten herrscht er nahezu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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