New York - Die US-Aktienmärkte sind am Mittwoch uneinheitlich in den Handel gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,4 Prozent auf 52.695 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 7.556 Zähler nach oben. Dagegen fiel der technologielastige Nasdaq 100 um 0,6 Prozent auf 29.402 Zähler. In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise merklich verlangsamt. Bereits am Dienstag hatten die Verbraucherpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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