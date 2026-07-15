Baar - Partners Group hat im ersten Halbjahr trotz der Turbulenzen bei den Evergreens-Fonds weitere Neugelder angezogen und die verwalteten Vermögen gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr wird bestätigt. Die sogenannten Kapitalzusagen von Kunden beliefen sich im ersten Semester 2026 auf 16,0 Milliarden US-Dollar nach 12,2 Milliarden im Vorjahreszeitraum, wie Partners Group am Mittwochabend mitteilte. Ende Juni verwaltete der Zuger Asset Manager ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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