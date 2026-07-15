Lenzburg - Die HINT AG ist ein Schweizer IT-Dienstleister mit Fokus auf das Gesundheitswesen. Eine Neuausrichtung der Geschäftsleitung schafft die Grundlage für die konsequente Weiterentwicklung ihrer Plattformstrategie im Gesundheitswesen und damit für weiteres Wachstum. Seit dem 1. März 2026 umfasst die Geschäftsleitung sechs Mitglieder. Neu zur HINT AG stösst Dominique Equey, der als Chief Revenue Officer die kommerzielle Weiterentwicklung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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