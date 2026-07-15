Über 28'500 neue Firmen in sechs Monaten - so viele wie noch nie. Das Zürcher Startup Monitoris reagiert auf den Gründungsboom mit einem ungewöhnlichen Schritt: Bis zum 21. September übernimmt das Unternehmen die Gründungsgebühren für Einzelfirmen, GmbHs und AGs vollständig - und schenkt Neugründerinnen und Neugründern den ersten Monat Backoffice dazu. Die Schweiz erlebt einen historischen Gründungsboom: Im ersten Halbjahr 2026 wurden gemäss Handelsregister-Auswertungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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