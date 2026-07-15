© Foto: Algi Febri Sugita - ZUMA Press WireNokia und Nvidia haben eine Netzwerktechnologie entwickelt, die mithilfe künstlicher Intelligenz die Datenmenge verdoppeln kann, die Telekommunikationsunternehmen übertragen können.Es ist die erste größere Ankündigung neun Monate nach Beginn ihrer Partnerschaft, zu der auch gehört, dass Nvidia eine Beteiligung an dem finnischen Netzwerkausrüster übernommen hat. Die neue Technologie umfasst Software- und Hardware-Komponenten für sogenannte Radio Access Networks (RAN), also Funkzugangsnetze. Die Ausrüstung soll im kommenden Jahr verfügbar werden. Nokia erklärte am Mittwoch, dass Telekommunikationsanbieter damit bis 2028 die doppelte Datenmenge über dieselben Funkfrequenzen übertragen könnten. …
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