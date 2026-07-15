Zürich - Das PropTech-Startup Nestermind hat eine Seed-Finanzierungsrunde im siebenstelligen Bereich abgeschlossen. Das Kapital stammt von strategischen Investoren, die tief in der Schweizer Immobilienbranche verankert sind - darunter mehrere der renommiertesten Immobilienunternehmen der Schweiz. Es ?iesst in die Weiterentwicklung des Produkts sowie in den Ausbau des Teams. Nestermind entwickelt eine KI-?rst-CRM-Plattform, die speziell für Immobilienmaklerinnen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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