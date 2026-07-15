Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch keine klare Richtung ausgebildet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schloss mit einem Minus von 0,23 Prozent bei 6.265,58 Punkte. Ausserhalb des Euroraums stieg der schweizerische SMI um 0,46 Prozent auf 14.307,31 Zähler. Der britische FTSE 100 sank um 0,13 Prozent auf 10.515,92 Zähler. Angesichts der angelaufenen Berichtssaison der Unternehmen herrschte vorwiegend Zurückhaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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