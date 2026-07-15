Zürich - senesuisse, der nationale Branchenverband der wirtschaftlich unabhängigen Alters- und Pflegeeinrichtungen mit über 500 Mitgliedern, und Coople, die Plattform für flexiblen Personalverleih in der Schweiz, gehen eine Partnerschaft ein. Ziel ist es, Pflegeeinrichtungen eine moderne, digitale und transparente Möglichkeit zu bieten, kurz- und mittelfristige Personaleinsätze zu organisieren, ohne dabei Abstriche bei Qualität oder Sicherheit zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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