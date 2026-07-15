Kiew - Der ukrainische Verteidigungsminister Mychailo Fedorow hat im Zuge der angekündigten Kabinettsumbildung seinen Posten verloren. "Es war mir eine große Ehre, dem ukrainischen Volk als Verteidigungsminister zu dienen", schrieb er am Mittwoch bei Telegram.
Dazu veröffentlichte er eine lange Liste mit seinen "Erfolgen" und kündigte an, weiterhin an der Mission arbeiten zu wollen, "den Feind durch Asymmetrie, Innovationsgeschwindigkeit und organisatorische Stärke zu besiegen". Medienberichten zufolge wird Fedorow durch den bisherigen Innenminister Ihor Klymenko ersetzt.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Wochenende eine Regierungsumbildung angekündigt, die auch der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko das Amt kostete. Das ukrainische Parlament hatte am Dienstag dem Rücktritt der gesamten Regierung zugestimmt. Selenskyj hat beim Posten des Verteidigungsministers und des Außenministers das Vorschlagsrecht.
Dazu veröffentlichte er eine lange Liste mit seinen "Erfolgen" und kündigte an, weiterhin an der Mission arbeiten zu wollen, "den Feind durch Asymmetrie, Innovationsgeschwindigkeit und organisatorische Stärke zu besiegen". Medienberichten zufolge wird Fedorow durch den bisherigen Innenminister Ihor Klymenko ersetzt.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Wochenende eine Regierungsumbildung angekündigt, die auch der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko das Amt kostete. Das ukrainische Parlament hatte am Dienstag dem Rücktritt der gesamten Regierung zugestimmt. Selenskyj hat beim Posten des Verteidigungsministers und des Außenministers das Vorschlagsrecht.
© 2026 dts Nachrichtenagentur