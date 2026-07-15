Atlanta - Im zweiten Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat sich Argentinien mit 2:1 gegen England durchgesetzt. Den entscheidenden Treffer erzielte Lautaro Martinez in der 92. Minute.



Das Spiel begann zunächst mit einem hohen Pressing der Engländer, die den Argentiniern im Spielaufbau kaum Luft zum Atmen ließen. Beide Teams zeigten von Beginn an eine aggressive Spielweise, was zu zahlreichen Fouls und Unterbrechungen führte. In der ersten Halbzeit gab es letztendlich keine Tore, aber die Partie war von einer hitzigen Atmosphäre geprägt.



Nach dem Seitenwechsel brachte Anthony Gordon die Engländer schnell in der 55. Minute in Führung. Nach einem langen Ball von Kane über Rice und Rogers landete der Ball bei Gordon, der am langen Pfosten wartete und nur noch den Fuß hinhalten musste. Im Anschluss erhöhte der Titelverteidiger zunehmend den Druck und kam zu mehreren gefährlichen Chancen. Doch der englische Torwart Pickford verhinderte lange den Ausgleich.



Argentinien versuchte es mit mehreren Wechseln, um die Offensive zu beleben, und knackte schließlich in der 85. Minute mit einem Distanzschuss durch Enzo Fernández doch noch das englische Abwehrbollwerk. Sieben Minuten später traf dann Martinez per Kopf und beendete damit den englischen Traum von der ersten Finalteilnahme seit 1966.



Im Endspiel treffen die Argentinier am Sonntag um 21 Uhr auf Spanien. England muss sich dagegen mit dem Spiel um Platz 3 gegen Frankreich begnügen, welches am Samstag um 23 Uhr startet.





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