DJ Bayer platziert Anleihen über 5 Milliarden US-Dollar

DOW JONES--Bayer hat erfolgreich den Anleihemarkt angezapft. Wie der Konzern mitteilte, hat er Anleihen über 5 Milliarden US-Dollar platziert. Alle fünf Tranchen seien mehrfach überzeichnet gewesen. Die Anleihen werden von der Bayer US Finance LLC begeben und von der Bayer AG garantiert. Der Erlös ist für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.

Die Laufzeiten der Tranchen liegen zwischen 5 und 30 Jahren, die Verzinsung bei 5,125 bis 6,375 Prozent pro Jahr. "Die erfolgreiche Platzierung der Anleihen stärkt unsere finanzielle Flexibilität angesichts unseres Liquiditätsbedarfs weiter", sagte Bayer-Finanzvorständin Judith Hartmann.

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July 16, 2026 00:24 ET (04:24 GMT)

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