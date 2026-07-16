Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte eindringlich, die Sperrung der Strasse von Hormuz verursache den grössten Angebotsausfall am weltweiten Rohölmarkt aller Zeiten. Vor Ausbruch des Konflikts wurden täglich rund 20 Millionen Fass Öl durch die Meerenge transportiert. Selbst wenn man bestehende Ausweichrouten über Pipelines zum Roten Meer, an die omanische Küste oder Richtung Türkei herausrechnet, verbleibt ein Ausfall von rund 12 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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