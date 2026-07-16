Washington - US-Vizepräsident JD Vance hat den Umgang seiner Regierung mit den Akten über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein kritisiert. «Wenn die Leute sagen wollen, wir hätten die Epstein-Veröffentlichung falsch gehandhabt: schuldig», sagte er in dem Podcast «The Joe Rogan Experience». Gerade die Kommunikation habe seine Regierung «komplett vermasselt». «Aber glaube ich, dass wir es vermasselt haben, weil wir versucht haben, etwas zu verbergen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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