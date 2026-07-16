St. Gallen - Der Jahresabschluss bildet die finanzielle Situation eines Unternehmens ab. Bei Unternehmen, die Vorräte für die Produktion oder den Handel an Lager haben, stellen diese eine Bilanzposition bzw. einen Vermögenswert dar. Der Artikel zeigt, wie diese Bilanzposition mittels Inventur korrekt dargestellt wird. Bei einer Inventur werden alle Vermögenswerte eines Unternehmens - vor allem die Vorräte - gezählt, gemessen, gewogen und notiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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