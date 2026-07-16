Villmergen - Feinstaub aus den Wüsten Nordafrikas gelangt in immer grösseren Mengen nach Europa. Das hat Folgen für die Gesundheit und die Solarenergie. Eine umfassende Studie unter Federführung des Paul Scherrer Instituts PSI, publiziert in der Fachzeitschrift Nature, zeigt: Die Belastung steigt - und könnte sich durch den Klimawandel weiter verschärfen. Während die vom Menschen durch Verkehr, Haushalte und Industrie direkt verursachte Feinstaubmenge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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