Ist mein Depot stark genug? Genau diese Frage stellt sich Tim Temp Woche für Woche - konsequent und ohne Kompromisse. Das Ergebnis: über 650 Prozent Plus seit 2013, während DAX und selbst Warren Buffett weit dahinter zurückbleiben. Und jetzt können Sie diese Stärke für Ihr eigenes Depot nutzen - mit 15 Prozent Rabatt. Ein Angebot, das es in dieser Höhe bei uns nur sehr selten gibt.Die vergangenen Wochen waren ruppig: Die KI-Rally verliert an Schwung, Zinssorgen kehren zurück, und viele Depots geben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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