Die Commerzbank muss ihre Hoffnung auf eine bessere Bonitätsbewertung vorerst begraben. S&P senkt den Ratingausblick für das Frankfurter Bankhaus und verweist auf die drohende Integration in den UniCredit-Konzern. Die Aktie des DAX-Konzerns wird davon jedoch kaum belastet.Kurz und knapp• S&P senkt den Ratingausblick der Commerzbank auf "stabil".• UniCredit hat sich bereits mehr als 47 Prozent gesichert.• Die Übernahmefantasie bleibt der wichtigste Kurstreiber.Die Ratingagentur S&P hat den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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