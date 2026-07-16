Während der Hype um das Mega-IPO von SpaceX gerade abklingt - die Aktie ist am Mittwoch sogar zeitweise unter ihren Ausgabepreis von 135 Dollar gefallen - steht das nächste Tech-IPO bereits in den Startlöchern. Anthropic treibt seine Vorbereitungen für einen möglichen Börsengang voran.• Anthropic treibt seinen möglichen Börsengang voran und lotet laut wohl bereits das Interesse potenzieller Investoren aus.• Ein IPO könnte schon im Oktober folgen, nachdem der Börsenprospekt offenbar bereits vertraulich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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