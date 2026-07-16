Künstliche Intelligenz ist längst kein kurzfristiger Börsenhype mehr. Sie ist der zentrale Wachstumstreiber einer neuen digitalen Infrastruktur. Rechenzentren, Cloud-Anbieter, Sprachmodelle und KI-Anwendungen benötigen enorme Rechenleistung. Genau hier bleibt Nvidia der wichtigste Taktgeber.• Nvidia steht im Zentrum des globalen KI-Infrastrukturzyklus.• Analysten bleiben trotz der starken Kursentwicklung extrem optimistisch.• Die höchste Prognose sieht theoretisch mehr als 250 Prozent Aufwärtspotenzial.Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär