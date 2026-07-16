China gibt Apple Intelligence frei. Alibaba und Baidu liefern wichtige Technik und ihre Aktien reagieren sofort. Für Apple könnte die Genehmigung zur entscheidenden Wende im wichtigsten Smartphone-Markt werden. Apple hat die lang erwartete Genehmigung für den Start von Apple Intelligence in China erhalten. Die Cyberspace-Administration des Landes nahm Apples generative künstliche Intelligenz am Mittwoch in eine Liste neu zugelassener Angebote auf. Das berichtet Bloomberg. Für den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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