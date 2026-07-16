Der DAX hat zur Wochenmitte wieder nachgegeben. Aus dem Handel ging er am Ende mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 24.999,53 Punkten. Der Start in den Donnerstag sieht derweil wenig verändert aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen wenige Punkte tiefer auf 24.997 Punkte.Im Blickfeld bleibt die Entwicklung im Nahen Osten. Nach den jüngsten Angriffen und Drohgebärden der USA gegenüber dem Iran ist eine diplomatische Einigung wieder deutlich unwahrscheinlicher geworden. Am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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