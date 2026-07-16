Zürich - Die Schweiz verwaltete 2025 Vermögen von über 9'300 Milliarden Schweizer Franken und bleibt ein globales Zentrum im Wealth Management. Gleichzeitig steht das Private Banking unter Druck: Vermögende Kunden arbeiten weltweit bereits mit durchschnittlich 2,3 Vermögensverwaltern und verwalten rund 29 Prozent ihres Vermögens selbst. Zudem macht der Einsatz von KI-Beratung alles schneller, vergleichbarer und günstiger. Das zeigt der neue EY Global ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab