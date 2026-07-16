© Foto: Michael Kappeler/dpaApple erhält in China grünes Licht für Apple Intelligence. Alibaba liefert Qwen, doch Starttermin und Funktionsumfang bleiben offen.Die in Apple integrierte Software für künstliche Intelligenz hat die Freigabe zur Registrierung der geräteseitigen generativen KI in China erhalten, teilte die Cyberspace Administration of China am Mittwoch auf ihrer Website mit. Apples Freigabe zur Registrierung wurde in eine Liste von sechs weiteren zugelassenen Bewerbern aufgenommen, darunter Huawei und Xiaomi. Laut einem Bericht von Bloomberg, der sich auf einen Sprecher von Alibaba beruft, integriert Apple die KI-Software Qwen von Alibaba in chinesische iPhones, iPads und Mac-Betriebssysteme. Die …
Enthaltene Werte: US0378331005Den vollständigen Artikel lesen
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