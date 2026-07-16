Mit dem kürzlich aufgelegten Chip Titans Index ging es zuletzt etwas bergab, da einige Indexmitglieder nach der Rally der vorangegangenen Wochen und Monate aktuell korrigieren. Dies ist allerdings kein Grund zur Sorge, sondern charttechnisch betrachtet durchaus gesund. Zudem läuft es operativ bei Index-Schwergewichten wie etwa ASML oder TSMC weiter rund. So hat etwa TSMC im zweiten Quartal die Erwartungen klar übertroffen und den nächsten Rekord geliefert. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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