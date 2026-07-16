Berlin / San Francisco - Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber hat wie erwartet eine Offerte für den deutschen Konzern Delivery Hero vorgelegt. Das amerikanische Unternehmen bietet je Delivery-Hero-Aktie 41,50 Euro, wie es am Donnerstag mitteilte. Voraussetzung ist, dass Uber die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie von Delivery Hero erreicht. Bisher liegt Ubers Anteil bei knapp 25 Prozent, hinzu kommen Finanzinstrumente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab