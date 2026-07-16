© Foto: Steffen Trumpf - dpaNovo Nordisk hat die EU-Zulassung für orales Semaglutid erhalten. Die Tablette könnte Wegovy für mehr Patienten zugänglich machen - und den Markt ausweiten. Novo Nordisk bekommt in Europa grünes Licht für eine neue Form seines Abnehmmedikaments Wegovy. Die Europäische Kommission hat die Tablette mit oralem Semaglutid 25 Milligramm zur Behandlung von Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht und mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung zugelassen. Damit kann Wegovy künftig in der EU nicht nur als Spritze, sondern erstmals auch als täglich einzunehmende Tablette eingesetzt werden - ergänzend zu kalorienreduzierter Ernährung und mehr Bewegung. Für Novo Nordisk ist die …
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