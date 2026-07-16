Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.947 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze standen die Papiere der Deutschen Bank, von Heidelberg Materials und Hochtief, am Ende die Aktien von Hannover Rück, Eon und Qiagen.



"An den Börsen in Asien haben sich die Gewinnmitnahmen im Halbleitersektor heute fortgesetzt", erläuterte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die offiziellen Quartalszahlen von TSMC hatten nach den vorläufigen Ergebnissen nur noch bestätigenden Charakter. Trotz starker Gewinn- und Umsatzsteigerung bleibt die Skepsis der Investoren über die weitere Entwicklung im KI- und Rechenzentrumsgeschäft in der spätzyklischen Phase vorhanden."



Zudem nehmen die Spannungen im Nahen Osten nicht ab, so Lipkow. "Die Anleger achten sehr genau auf das weitere Vorgehen der USA in der Region und sehen die potenziellen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft als kritisch an", erklärte der Analyst. "Noch stellt der Konjunkturbericht der US-Notenbank der Wirtschaft ein positives Attest aus. In elf der zwölf erfassten Wirtschaftsregionen zeigt sich weiterhin ein moderates Wachstum oder zumindest eine stabilisierende Tendenz."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1471 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8718 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 84,53 US-Dollar, das waren 42 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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