Neuenburg - Die Schweizer Parahotellerie hat im ersten Quartal 2026 deutlich weniger Gäste begrüsst als im Vorjahr. Dabei entschieden sich vor allem Schweizerinnen und Schweizer für Ferienwohnungen und Berghütten. Insgesamt sanken die Logiernächte in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen sowie in Jugendherbergen und SAC-Hütten von Januar bis März um 6 Prozent auf 4,3 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Die hiesige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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