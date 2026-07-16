Die SAP-Aktie bewegt sich weiterhin im unteren Bereich der Handelsspanne, die bereits seit Mitte März besteht. Nach den schwachen vorläufigen Zahlen von IBM geriet zuletzt der gesamte Softwaresektor erneut unter Druck. Nun rücken die SAP-Zahlen am 23. Juli näher. IBM-Zahlen sorgen für neue Sorgen im Softwaresektor Der jüngste Druck auf die SAP-Aktie ist nicht nur auf das eigene Unternehmen zurückzuführen. Für zusätzliche Unsicherheit sorgten die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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