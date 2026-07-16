Nun ist es offiziell: Der US-Fahrdienstvermittler Uber, der auch einen eigenen Lieferdienst betreibt, wird den Essenslieferanten Delivery Hero übernehmen. Die US-Amerikaner bieten 41,50 Euro pro Delivery Hero-Aktie (A2E4K4). Dies klingt auf den ersten Blick sehr attraktiv. Denn die Delivery Hero-Aktie notierte noch im März bei rund 15,00 Euro. Zudem gilt es zu beachten, dass der Konzern nach Steuern noch nie Geld verdient hat, womit die Wahrscheinlichkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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