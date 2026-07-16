DJ BMW bekommt neue Personalvorständin

DOW JONES--Bei BMW gibt es im September einen Wechsel im Vorstandsressort Personal. Dorothea von Boxberg übernimmt als Arbeitsdirektorin den Posten von Ilka Horstmeier. Die Managerin übergebe im Rahmen einer frühzeitigen Nachfolgeregelung ihr Amt als Mitglied des Vorstands, zuständig für Personal und Immobilien.

Von Boxberg ist aktuell Chief Executive Officer bei Brussels Airlines. Zuvor war sie in mehreren Leitungsfunktionen bei der Deutschen Lufthansa AG und der Lufthansa Cargo AG aktiv - darunter als Vorstandsvorsitzende und Chief Financial Officer von Lufthansa Cargo.

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July 16, 2026 04:39 ET (08:39 GMT)

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